"Селтик" в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии
В матче 36-го тура шотландской Премьер-Лиги "Селтик" на выезде разгромил "Абердин" со счетом 3:0.
Благодаря этому глазговианский клуб стал недосягаемым для "Рейнджерс". Благодаря этому "Селтик" в восьмой раз подряд, а также в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии.
Впрочем, по числу чемпионских титулов "Селтик" пока что уступает "Рейнджерс" (54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|77
|2
|Рейнджерс
|33
|66
|3
|Килмарнок
|33
|58
|4
|Абердин
|33
|58
|5
|Хиберниан
|33
|52
|6
|Харт оф Мидлотиан
|33
|50
|7
|Сент-Джонстон
|33
|44
|8
|Мотеруэлл
|33
|43
|9
|Ливингстон
|33
|42
|10
|Гамильтон Академикалс
|33
|25
|11
|Сент-Миррен
|33
|21
|12
|Данди
|33
|18