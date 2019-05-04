"Селтик" в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии

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"Селтик" в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии

В матче 36-го тура шотландской Премьер-Лиги "Селтик" на выезде разгромил "Абердин" со счетом 3:0.

Благодаря этому глазговианский клуб стал недосягаемым для "Рейнджерс". Благодаря этому "Селтик" в восьмой раз подряд, а также в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии.

Впрочем, по числу чемпионских титулов "Селтик" пока что уступает "Рейнджерс" (54).

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5 Хиберниан Хиберниан 33 52
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