"Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов шотландский "Селтик" на своем поле сыграл вничью с греческим АЕКом. Счет в начале встречи открыл Каллум Макгрегор, но перед самым свисток на перерыв положение уравнял Виктор Клонаридис. Во втором тайме у греков был удален Константинос Галанопулос, но "Селтик" не сумел воспользоваться численным преимуществом.
"Селтик" Шотландия – АЕК Греция - 1:1 (1:1)
Голы: Макгрегор, 17 - 1:0, Клонаридис, 44 - 1:1
"Селтик": Гордон, Хендри, Тирни, Люстиг (Синклэйр, 77), Айер, Макгрегор, Браун, Нтчам, Форрест, Рогич (Гриффитс, 63), Эдуар.
АЕК: Баркас, Иконому, Элдер Лопеш, Ламбропулос, Бакакис, Симойнш, Хульт, Галанопулос, Клонаридис (Родриго Гало, 80), Ливая (Понсе, 77), Бакасетас (Алеф, 66).
Удаление: Галанопулос (57).
Не пропустите: "Ред Булл" разгромил "Шкендию" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"
-
Главные новости дня: 8 августа
-
В "Атлетико" приняли важное решение по Облаку
-
Легендарный производитель виски стал партнером "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" взял в самолет пострадавших журналистов
-
Агент Ругани рассказал о будущем игрока
-
В РФПЛ выбрали лучшего игрока второго тура
-
Глушаков поддержал вратаря "Спартака"
-
Фанаты ПАОКа избили российских журналистов на матче со "Спартаком"
-
Глушаков не сыграл с ПАОКом из-за проблемы с шеей
-
"Челси" объявил о переходе Кепы: фото
-
"Селтик" – АЕК - 1:1 (обзор)
-
"Атлетико" победил итальянский клуб в товарищеском матче
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" нацелились на игрока "Челси"
-
"Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Шальке" нацелился на игрока сборной Англии
-
Зобнин оценил поражение "Спартака" от ПАОКа
-
Балотелли рассказал, почему не перешел в "Наполи"
-
Промес назвал причину промаха с пенальти в матче с ПАОК: фото
-
"Динамо" Минск - "Зенит": прогноз букмекеров