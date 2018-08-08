"Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов

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"Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов шотландский "Селтик" на своем поле сыграл вничью с греческим АЕКом. Счет в начале встречи открыл Каллум Макгрегор, но перед самым свисток на перерыв положение уравнял Виктор Клонаридис. Во втором тайме у греков был удален Константинос Галанопулос, но "Селтик" не сумел воспользоваться численным преимуществом.

"Селтик" Шотландия – АЕК Греция - 1:1 (1:1)
Голы: Макгрегор, 17 - 1:0, Клонаридис, 44 - 1:1

"Селтик": Гордон, Хендри, Тирни, Люстиг (Синклэйр, 77), Айер, Макгрегор, Браун, Нтчам, Форрест, Рогич (Гриффитс, 63), Эдуар.

АЕК: Баркас, Иконому, Элдер Лопеш, Ламбропулос, Бакакис, Симойнш, Хульт, Галанопулос, Клонаридис (Родриго Гало, 80), Ливая (Понсе, 77), Бакасетас (Алеф, 66).

Удаление: Галанопулос (57).

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