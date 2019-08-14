"Селтик" в фантастическом матче вылетел из Лиги Чемпионов

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"Селтик" в фантастическом матче вылетел из Лиги Чемпионов

Завершились еще два ответных матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Шотландский "Селтик" дважды выигрывая по ходу встречи, уступил румынскому ЧФР и вылетел из турнира. Датский "Копенгаген" и сербская "Црвена Звезда" дошли до серии пенальти, в которой сильнее оказались сербы.

"Копенгаген" Дания – "Црвена Звезда" Сербия - 1:1 (1:1), по пенальти - 6:7 - первый матч - 1:1
Голы: Боачи, 17 - 0:1, Н`Дойе, 44 - 1:1

"Селтик" Шотландия – ЧФР Румыния - 3:4 (0:1) - первый матч - 1:1
Голы: Дяк, 27 - 0:1, Форрест, 51 - 1:1, Эдуар, 61 - 2:1, Омрани, 74 (с пенальти) - 2:2, Кристи, 75 - 3:2, Омрани, 80 - 3:3, Цукудян, 90+7 - 3:4

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