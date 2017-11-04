"Селтик" в гостях разгромил "Сент-Джонстон"

В рамках 12-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на выезде без проблем разобрался с "Сент-Джонстоном".

"Сент-Джонстон" – "Селтик" - 0:4

Голы: Синклэйр, 28 - 0:1, Дембеле, 72 - 0:2, Андерсон, 75 (автогол) - 0:3, Нтчам, 89 - 0:4.

"Селтик": Гордон, Боята, Тирни, Люстиг, Армстронг (Нтчам, 76), Браун, Битон, Макгрегор (Рогич, 60), Форрест (Хэйс, 77), Синклэйр, Дембеле.

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 17 тура. | http://soccernews.ru