"Селтик" в гостях разгромил "Сент-Джонстон"

Теги селтиксент-джонстон

"Селтик" в гостях разгромил "Сент-Джонстон"

В рамках 12-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на выезде без проблем разобрался с "Сент-Джонстоном".

"Сент-Джонстон" – "Селтик" - 0:4

Голы: Синклэйр, 28 - 0:1, Дембеле, 72 - 0:2, Андерсон, 75 (автогол) - 0:3, Нтчам, 89 - 0:4.

"Селтик": Гордон, Боята, Тирни, Люстиг, Армстронг (Нтчам, 76), Браун, Битон, Макгрегор (Рогич, 60), Форрест (Хэйс, 77), Синклэйр, Дембеле.

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 17 тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик 33 91
2 Абердин 33 67
3 Рейнджерс 33 58
4 Сент-Джонстон 33 49
5 Харт оф Мидлотиан 33 45
6 Партик Тистл 33 41
7 Килмарнок 33 35
8 Росс Каунти 33 33
9 Гамильтон Академикалс 33 32
10 Мотеруэлл 33 32
11 Данди 33 30
12 Инвернесс КТ 33 25
Полная таблица

топ-5 тегов