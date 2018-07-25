"Селтик" в квалификационном матче ЛЧ одержал победу над "Русенборгом"

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"Селтик" в квалификационном матче ЛЧ одержал победу над "Русенборгом"

В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Селтик" уверенно переиграл "Русенборг".

"Селтик" - "Русенборг" 3:1

Голы: Мелинг, 15 - 0:1, Эдуар, 43 - 1:1, Нтчам, 46 - 2:1, Эдуар, 75 - 3:1

"Селтик": Гордон, Тирни, Гамбоа, Хендри, Айер, Нтчам (Рогич, 76), Браун, Макгрегор, Синклэйр, Форрест, Эдуар.

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Мелинг, Хеденстад, Ховланд, Троннсен, Йенсен, Лундему (Тофт-Содерлунд, 61), Хелланн (Герсбах, 72), Леви, Бендтнер.

Предупреждения: Браун (30), Региниуссен (55), Тофт-Содерлунд (64), Нтчам (65), Мелинг (83).

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