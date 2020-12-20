"Селтик" выиграл Кубок Шотландии и 4-й раз кряду сделал национальный требл
В финальном матче Кубка Шотландии "Селтик" в серии пенальти одолел "Хартс".
"Селтик" - "Хартс" 3:3, по пенальти - 4:3
Голы: Кристи, 19 - 1:0, Эдуар (пен), 29 - 2:0, Бойс, 48 - 2:1, Кингсли, 67 - 2:2, Гриффитс, 105 - 3:2, Джинелли, 111 - 3:3
Отметим, что "Селтик" сделал национальный требл, выиграв в одном сезоне чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок Лиги.
Подопечные Нила Леннона делают внутренний требл 4-й сезон кряду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23