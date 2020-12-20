"Селтик" выиграл Кубок Шотландии и 4-й раз кряду сделал национальный требл

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"Селтик" выиграл Кубок Шотландии и 4-й раз кряду сделал национальный требл

В финальном матче Кубка Шотландии "Селтик" в серии пенальти одолел "Хартс".

"Селтик" - "Хартс" 3:3, по пенальти - 4:3

Голы: Кристи, 19 - 1:0, Эдуар (пен), 29 - 2:0, Бойс, 48 - 2:1, Кингсли, 67 - 2:2, Гриффитс, 105 - 3:2, Джинелли, 111 - 3:3

Отметим, что "Селтик" сделал национальный требл, выиграв в одном сезоне чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок Лиги.

Подопечные Нила Леннона делают внутренний требл 4-й сезон кряду.

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