"Селтик" выкупил форварда ПСЖ
"Селтик" на своём официальном сайте объявил о выкупе прав на форварда ПСЖ Одсонна Эдуара.
Сумма трансфера составила 10,3 миллионов евро. 20-летний француз заключил с шотландским клубом четырёхлетний контракт.
Эдуар провёл минувший сезон в "Селтике" на правах аренды, сыграл 29 матчей и забил 11 голов.
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|4
|Марсель
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|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
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|Монпелье
|38
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|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
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|14
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|16
|ФК Кан
|38
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|38
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|Тулуза
|38
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|33
|20
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