"Селтик" выкупил форварда ПСЖ

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"Селтик" выкупил форварда ПСЖ

"Селтик" на своём официальном сайте объявил о выкупе прав на форварда ПСЖ Одсонна Эдуара.

Сумма трансфера составила 10,3 миллионов евро. 20-летний француз заключил с шотландским клубом четырёхлетний контракт.

Эдуар провёл минувший сезон в "Селтике" на правах аренды, сыграл 29 матчей и забил 11 голов. 

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