"Селтик" вышел в финал кубка Шотландии, разгромив "Рейнджерс" в матче с удалением и двумя пенальти

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"Селтик" вышел в финал кубка Шотландии, разгромив "Рейнджерс" в матче с удалением и двумя пенальтиВ полуфинальном матче кубка Шотландии "Селтик" из Глазго разгромил своих земляков из "Рейнджерс", добыв таким образом путевку в финал турнира.

"Селтик" - "Рейнджерс" - 4:0

Голы: Рогич, 22 - 1:0, Макгрегор, 38 - 2:0, Дембеле, 52 - 3:0 (пенальти), Нтчам, 78 - 4:0 (пенальти).

"Селтик": Гордон, Лустиг, Айер, Бойата, Тирни, Браун, Нтчам, Форрест (Робертс, 73), Рогич (Синклер, 61), Макгрегор, Дембеле (Гриффитс, 80).

"Рейнджерс": Фодерингхэм, Таверньер, Маккрори, Мартин, Джон, Дохэрти, Халлидэй (Виндэсс, 41), Кандеяш (Алвеш, 53), Дорранс, Мерфи, Морелос.

Удаление: Маккрори, 51.

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