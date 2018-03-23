Селюк: "Адриано - это проститутка, а не профессионал"

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Селюк: "Адриано - это проститутка, а не профессионал"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жёстко раскритиковал форварда "Спартака" Луиса Адриано.

Ранее бразилец заявил, что футбол для него - способ заработка, поэтому он не отказал бы даже самым принципиальным соперникам "красно-белых".

"Спасибо Адриано. Хоть он объяснил многим непонимающим, почему я его не люблю. Именно за продажность. Целовать ромбики - это не профессия. А тем более он готов перейти в "Динамо Киев", хотя раньше играл за "Шахтер", который дал ему всё. Проститутка, а не профессионал" - написал Селюк в своём твиттере.

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