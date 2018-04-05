Селюк: "Арсенал" преодолеет преграду в виде ЦСКА"

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что "Арсенал" переиграет ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы.

Первый матч стадии четвертьфинала пройдет сегодня в Лондоне.

"Лига Европы остается, по сути, единственным турниром, в котором "Арсенал" на что-то претендует. Для них очень важно выиграть этот турнир, чтобы зацепиться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. По итогам чемпионата Англии сделать это уже просто нереально – там колоссальная конкуренция. Думаю, лондонцы преодолеют преграду в виде ЦСКА на пути к столь нужному для них трофею", - сказал он. | http://soccernews.ru