Селюк: "Для Каборе выступать в России - кайф"

Теги дмитрий селюккраснодаршарль каборе

Селюк: "Для Каборе выступать в России - кайф"Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный уход из "Краснодара" своего клиента - полузащитника Шарля Каборе.

"Я говорил, говорю и буду говорить, что ему нет смысла куда-то уходить. Он играет в очень хорошем клубе - "Краснодаре", который борется за Лигу Чемпионов. Каборе хорошо работает, является одним из лидеров команды. У него - все хорошо.

Мы с Шарлем разговаривали: он сосредоточен на выступлении за краснодарский клуб. Тем более в этом году в России - Чемпионат Мира. Зачем уезжать из страны, в которой все только наладилось? Наоборот, кайф - играть здесь. Каборе нужно сосредоточиться на этом направлении", - цитирует Селюка Чемпионат.

Напомним, Селюк рекомендует "Локомотиву" избавиться от Эдера. | soccernews.ru

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