Селюк: "Думаю, в Барселоне никто не знает Миранчуков"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем братьев Миранчуков.

"Могла бы "Барселона" подписать братьев? Нет. Я живу здесь и думаю, что в Барселоне никто не знает Миранчуков. Для них лучше всего остаться в "Локомотиве". Они сейчас там главное звено, Семин их любит.

Из европейских клубов никто не заплатит за Миранчуков 45 миллионов евро. По моему мнению, в России есть только один футболист, который мог бы оказаться в "Барселоне". Это нападающий "Краснодара" Шапи-Сулейманов", - заявил Селюк.

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