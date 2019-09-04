Селюк: "Думаю, в Барселоне никто не знает Миранчуков"

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Селюк: "Думаю, в Барселоне никто не знает Миранчуков"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем братьев Миранчуков.

"Могла бы "Барселона" подписать братьев? Нет. Я живу здесь и думаю, что в Барселоне никто не знает Миранчуков. Для них лучше всего остаться в "Локомотиве". Они сейчас там главное звено, Семин их любит.

Из европейских клубов никто не заплатит за Миранчуков 45 миллионов евро. По моему мнению, в России есть только один футболист, который мог бы оказаться в "Барселоне". Это нападающий "Краснодара" Шапи-Сулейманов", - заявил Селюк.

Читайте также: "Локомотив" отказался продавать "Зениту" братьев Миранчуков за 45 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович

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