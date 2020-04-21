Селюк: "Если белорусский чемпионат говно, тогда РПЛ - говно в обёрточке"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике отношение российских болельщиков к чемпионату Беларуси.

"Нравится, что говорят про Беларусь: "Что за фигню мы смотрим". А "Слуцк" с минимальным бюджетом идёт на первом месте. Да половина из тех, кто смеётся, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нём заработать.

ЦСКА проигрывает "Лудогорцу", а мы говорим, что белорусский футбол - говно. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский? Понятно, что если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России - это говно в обёрточке. Про говно в обёртке я пошутил, конечно. Инфраструктура в России хорошая, административной составляющей нет. РФС должен делать курсы для неграмотных руководителей клубов. Порою сталкиваемся с тем, что элементарные вещи люди не понимают", - сказал Селюк.

Напомним, что белорусская Премьер-лига остаётся единственным турниром в Европе, который проводится в условиях пандемии коронавируса.

Трансляции матчей чемпионата Беларуси показывает федеральный телеканал "Матч ТВ".

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