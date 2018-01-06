Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"
Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк выразил сожаление в связи с тем, что полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в своё время не перешёл в "Шахтёр".
"Шахтёр" когда-то давно хотел видеть у себя Коноплянку. Если бы Евгений стал "горняком", то сейчас мог бы играть в каком-нибудь топ-клубе. Дончане умеют работать с футболистами, выводить их на хороший уровень. Об этом свидетельствует история их трансферов в топ-клубы. Да, Коноплянка перешёл в "Севилью", сейчас играет в другой хорошей команде - "Шальке". Но если бы он поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу своей карьеры" - сказал Селюк.
Не пропустите: "Шальке" отказал "Шахтеру" в продаже Коноплянки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12