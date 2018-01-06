Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"

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Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"

Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк выразил сожаление в связи с тем, что полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в своё время не перешёл в "Шахтёр".

"Шахтёр" когда-то давно хотел видеть у себя Коноплянку. Если бы Евгений стал "горняком", то сейчас мог бы играть в каком-нибудь топ-клубе. Дончане умеют работать с футболистами, выводить их на хороший уровень. Об этом свидетельствует история их трансферов в топ-клубы. Да, Коноплянка перешёл в "Севилью", сейчас играет в другой хорошей команде - "Шальке". Но если бы он поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу своей карьеры" - сказал Селюк.

Не пропустите: "Шальке" отказал "Шахтеру" в продаже Коноплянки. | http://soccernews.ru

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