Селюк: "Головин не стоит 30 миллионов евро"

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном отъезде в Европу полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"На мой взгляд, Головин не стоит 30 миллионов евро. Но, если за него столько дают, значит, такие реалии у рынка. Ведь никто не ждал, что Мбаппе купят за 180 миллионов евро. Сейчас не так много хороших футболистов на рынке. Если рассматривать вариант с "Челси" и личную заинтересованность нового тренера Маурицио Сарри, то можно отметить, что это грамотный специалист. При этом "Челси" всегда сможет отдать Головина в аренду, чтобы прошел адаптацию. В любом случае благодаря этому переходу и ЦСКА заработает, и Головин будет развиваться. Российским игрокам нужно ехать на Запад. Если бы лимит отменили, достойные футболисты уехали бы в Европу", - цитирует агента Чемпионат.

Напомним, Головин близок к подписанию контракта с новым клубом. | soccernews.ru