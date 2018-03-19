Селюк: "Головину стоит ещё поиграть в ЦСКА"

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Селюк: "Головину стоит ещё поиграть в ЦСКА"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поразмышлял по поводу того, стоит ли полузащитнику Александру Головину уходить из ЦСКА.

"Головин - хороший футболист. Приятно следить за его прогрессом. Думаю, Головину стоит ещё поиграть в ЦСКА, если у него будет такая возможность. Если ЦСКА не настроен продавать Головина сейчас, лучше остаться и продолжать прогрессировать" - сказал Селюк.

В этом сезоне 21-летний Головин сыграл за ЦСКА 33 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи.

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