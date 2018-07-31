Селюк: "Готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что "Локомотив" не попадет в первую тройку"

Теги локомотив москвадмитрий селюкилья геркус

Селюк: "Готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что "Локомотив" не попадет в первую тройку"Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил пари президенту московского "Локомотива" Илье Геркусу.

"Я готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что "Локомотив" по итогам сезона не попадет в первую тройку. Это однозначно. Но если "Локомотив" попадет в тройку, я из своего кармана заплачу 100 тысяч. А вот он пусть заплатит 50 тысяч, если проиграет пари, но только из своего кармана, а не из кармана РЖД", - цитирует Селюка Чемпионат.

Напомним, Селюк прокомментировал трансферную политику "Локомотива". | soccernews.ru

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