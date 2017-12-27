Селюк: "Хочу, чтобы Яя Туре хотя бы годик поиграл в РФПЛ"

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Селюк: "Хочу, чтобы Яя Туре хотя бы годик поиграл в РФПЛ"Агент полузащитника английского "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента.

"Он будет играть на топ-уровне как минимум до 40 лет. Яя не потеряется нигде. Он - лидер, ведет за собой. Где может оказаться Туре, если не в "Сити"? Тот же Манчини любит Яя. Я бы хотел, чтобы он хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат. Он в 38 лет будет выглядеть серьезнее кого угодно. Людей такого калибра в РФПЛ просто нет. Туре выиграл все и везде, кроме Чемпионата Мира", - цитирует Селюка Евроспорт.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасла". | soccernews.ru

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