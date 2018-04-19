Селюк: "Каррера должен уйти в отставку"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что после поражения от "Тосно" в полуфинале Кубка России главный тренер "Спартака" Массимо Каррера должен покинуть свой пост.

"Приятнее проиграть "Ливерпулю" 0:7, чем вылететь от "Тосно". Считаю, Каррера должен уйти в отставку, забрав с собой Трабукки, которого я бы не подпустил ни к одному клубу в РФПЛ. Интересно, СМИ хоть будут объективны или будут искать положительные стороны? Где был Луиска?" - написал Селюк в своём твиттере.

Напомним, что сам Каррера заявил, что готов к увольнению.

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