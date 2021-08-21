Селюк: "Легко докажу, что Геркус вор"

Фото твиттер Ильи Геркуса

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко высказался в адрес экс-президента "Локомотива" Ильи Геркуса.

"У паспортистов в российской футболе сейчас огромное лобби. Когда такие жулики, как Геркус, выписывают Никите Медведеву 240 миллионов подъемных, а Медведев как не играл, так и не играет, появляются вопросы. Если Геркус не согласен, он может подать на меня в суд. Я в отличие от "Локомотива" легко докажу, что он вор", - приводит слова Селюка Sport24.

Геркус занимал пост президента "Локомотива" с 2016 по 2018 год. При нем клуб выиграл чемпионство.

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