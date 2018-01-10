Селюк: "Летняя трансферная кампания "Зенита" оказалась не совсем удачной"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу питерского "Зенита" на трансферном рынке прошлым летом.

"Мягко выражаясь, трансферная политика у клуба была не совсем удачной. Мне понравился, например, Кузяев. А некоторые аргентинцы или пришедшие из "Ростова" игроки не впечатляют. Нобоа, Новосельцев, Мевля - я не считаю, что это уровень "Зенита". За Дриусси отдали 14 миллионов и выписали, наверняка, хорошую зарплату, а он забил полтора гола", - цитирует агента Спорт день за днем.

Напомним, Беляев прокомментировал интерес к себе со стороны "Зенита". | soccernews.ru