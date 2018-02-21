Селюк: "Локомотив" очень сложно остановить"

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Селюк: "Локомотив" очень сложно остановить"Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о перспективах московского "Локомотива" во второй части сезона.

"Юрий Семин смог создать в команде нужную атмосферу, и теперь "Локомотив" очень сложно остановить. Наставник "железнодорожников" принял очень важное решение не набирать новых футболистов во время зимнего периода дозаявок и тем самым сохранил здоровый микроклимат в команде. Сейчас у "Локомотива" - очень приличные шансы пройти в 1/8 финала", - цитируют агента Известия.

Напомним, Фернандеш рассказал, за счет чего его команде удастся сохранить добытый отрыв в РФПЛ. | soccernews.ru

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