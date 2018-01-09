Селюк: "Локомотив" только выиграет от ухода Эдера в "Лилль"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе форварда московского "Локомотива" Антониу Эдера во французский "Лилль".

"Если Антонио Эдер вернется в "Лилль", то "Локомотив" только приобретет от этого. В том числе и большую сумму, на которую сможет взять другого футболиста. Эдер не показал ничего особенного в нашем чемпионате. Это не тот футболист, который реально претендует на то, чтобы команда завоевала золотые медали.

Если "железнодорожники" отпустят Антониу Эдера обратно во Францию, то для них это будет просто замечательно. Но я не верю в это. Скорее всего, это больше слухи, потому что зарплата у Эдера в "Локо" - гораздо больше, чем в "Лилле". Причем в разы. Прохлаждаться в Москве и получать большие деньги гораздо приятнее, чем сидеть в небольшом городке Лилле. Если же есть хоть минимальная возможность вернуть Антонио во французский клуб, то нужно сделать это однозначно", - цитирует агента Чемпионат.

Напомним, сам Эдер готов вернуться в "Лилль". | soccernews.ru