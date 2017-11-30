Селюк: "Лучше бы Зинченко перешел в "Зенит" или "Шахтер", чем в "Манчестер Сити"

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Селюк: "Лучше бы Зинченко перешел в "Зенит" или "Шахтер", чем в "Манчестер Сити"
Агент Дмитрий Селюк считает неудачным переход украинского полузащитника Александра Зинченко в "Манчестер Сити".

"Гвардиола много говорил о перспективах игрока, но на деле получилось странно. Прошлый сезон Александр провел на скамейке запасных ПСВ, отправившись в аренду. На этот год его даже никто брать не стал, он сидит дальше, но теперь в "Манчестер Сити". В возрасте Зинченко же нужно не сидеть, а играть, ему же 20 лет! Не важно, тренируется он или нет.

Лучше бы Александр пошел в "Зенит" или "Шахтер" и играл бы там. Это было бы гораздо продуктивнее для него, чем второй год сидеть на грани скамейки запасных и попадания в заявку на матч", - приводят слова Селюка российские СМИ.

В этом сезоне 20-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" всего 1 матч.

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