Селюк: "Лучше бы Зинченко перешел в "Зенит" или "Шахтер", чем в "Манчестер Сити"



Агент Дмитрий Селюк считает неудачным переход украинского полузащитника Александра Зинченко в "Манчестер Сити".

"Гвардиола много говорил о перспективах игрока, но на деле получилось странно. Прошлый сезон Александр провел на скамейке запасных ПСВ, отправившись в аренду. На этот год его даже никто брать не стал, он сидит дальше, но теперь в "Манчестер Сити". В возрасте Зинченко же нужно не сидеть, а играть, ему же 20 лет! Не важно, тренируется он или нет.

Лучше бы Александр пошел в "Зенит" или "Шахтер" и играл бы там. Это было бы гораздо продуктивнее для него, чем второй год сидеть на грани скамейки запасных и попадания в заявку на матч", - приводят слова Селюка российские СМИ.

В этом сезоне 20-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" всего 1 матч.

Не пропустите: Зимой "Манчестер Сити" может расстаться с четырьмя игроками. | http://soccernews.ru