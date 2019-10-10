Селюк: "Малком? "Зенит" вляпался в дерьмо"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о покупке "Зенитом" вингера Малкома, который успел провести всего 2 матча, а с 10 августа находится в лазарете.
"Я раньше говорил, что "Зенит" вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались в дерьмо. То, что я сейчас скажу не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев, если у них есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и всё.
Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии.
Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно всё проверять. "Зенит" вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает", - сказал Селюк.
Напомним, что "Зенит" летом купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.
По данным СМИ, зарплата бразильца в питерском клубе составляет 6,5 миллионов евро в год.
Сегодня стало известно, что футболист перенёс операцию и пропустит ещё две недели.
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