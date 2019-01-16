Селюк назвал игрока, который мог бы заменить Паредеса в "Зените"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал игрока, который мог бы заменить полузащитника Леандро Паредеса в "Зените".

Напомним, что 24-летний аргентинец крайне близок к переходу в лондонский "Челси".

"Я считаю, что за те деньги, которые стоит Паредес, можно найти легионера получше. Я бы с удовольствием подписал в "Зенит" Яя Туре. И для этого есть причины. Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. "Зениту" не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник. Через пару лет он начнёт учиться на тренерских курсах. И из него получится отличный специалист. Но пока он готов играть и делиться своим богатейшим опытом. В том числе - победным, с которым у нынешних лидеров "Зенита" дефицит. Да и в РПЛ таких футболистов, как Яя, сейчас не найдёшь" - цитирует Селюка "Советский Спорт".

Отметим, что сейчас Яя Туре является свободным агентом. В декабре ивуариец расторг контракт с "Олимпиакосом" по обоюдному согласию сторон. По некоторым данным, в ближайшее время 35-летний футболист может присоединиться к шотландскому "Селтику".

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