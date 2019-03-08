Селюк назвал игрока, который жизненно необходим "Спартаку"

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Селюк назвал игрока, который жизненно необходим "Спартаку"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал игрока, который жизненно необходим московскому "Спартаку".

"Посмотрев сегодня три игры - "Спартака", "Зенита" и "Краснодара" - понял одну вещь: Каборе однозначно лучше Барриоса, который стоил 15 миллионов, а для "Спартака" он жизненно необходим. Ведь даже воспитание молодёжи должно проходить на фоне опытных футболистов", - написал Селюк в своём твиттере.

Напомним, что по окончании текущего сезона Каборе станет свободным агентом. Контракт футболиста с "Краснодаром" истекает и стороны не смогли договориться о его продлении.

Также стоит отметить, что агентом 31-летнего уроженца Буркина Фасо является именно Селюк.

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