Селюк назвал самого талантливого российского футболиста

Теги дмитрий селюккраснодармагомед-шапи сулейманов

Селюк назвал самого талантливого российского футболиста

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какого российского футболиста он считает самым талантливым.

"Считаю Сулейманова на сегодняшний день самым талантливым российским футболистом. Его талант не менее, а возможно и больше чем у Аршавина в эти же годы. То, что он должен быть в сборной, сомнений не вызывает. Надеюсь, уже в ближайшие годы топ-клубы будут заинтересованы в нём", - написал Селюк в твиттере.

19-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара".

За основную команду "быков" форвард дебютировал в июле 2017 года, с тех пор он забил 15 голов в 45 матчах.

Не пропустите: Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесён из-за Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы

Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов