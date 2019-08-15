Селюк назвал самого талантливого российского футболиста
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какого российского футболиста он считает самым талантливым.
"Считаю Сулейманова на сегодняшний день самым талантливым российским футболистом. Его талант не менее, а возможно и больше чем у Аршавина в эти же годы. То, что он должен быть в сборной, сомнений не вызывает. Надеюсь, уже в ближайшие годы топ-клубы будут заинтересованы в нём", - написал Селюк в твиттере.
19-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара".
За основную команду "быков" форвард дебютировал в июле 2017 года, с тех пор он забил 15 голов в 45 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1