Селюк назвал самого талантливого российского футболиста

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какого российского футболиста он считает самым талантливым.

"Считаю Сулейманова на сегодняшний день самым талантливым российским футболистом. Его талант не менее, а возможно и больше чем у Аршавина в эти же годы. То, что он должен быть в сборной, сомнений не вызывает. Надеюсь, уже в ближайшие годы топ-клубы будут заинтересованы в нём", - написал Селюк в твиттере.

19-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара".

За основную команду "быков" форвард дебютировал в июле 2017 года, с тех пор он забил 15 голов в 45 матчах.

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