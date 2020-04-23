Селюк: "Не кажется ли вам, что две смерти в "Локомотиве" за 1,5 года - это чересчур много?"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жёстко высказался о "Локомотиве" после смерти воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова во время пробежки.
"Куда мы катимся?! Дожили, что в одном из топ-клубов России за полтора года умерло два молодых футболиста. То, что произошло с 22-летним Самохваловым, это просто ужас. А тем более с учётом того, что полтора года назад в "Локомотиве" умер 18-летний футболист Ломакин. Сегодня я узнал, что футболисты скидывались, кто сколько может, на карточку жены Самохвалова. Узнав об этом, я был в шоке. Такой клуб, как "Локомотив", просто обязан как минимум купить квартиру его жене с ребёнком или родителям, а также выделить финансовые средства на жизнь.
Если посмотреть с точки зрения закона, то это уголовное дело. И врач, и генеральный директор клуба по большому счёту могут сесть в тюрьму или как минимум должны быть уволены без права впоследствии работать на таких должностях. Тем более что все знали о его состоянии. Как футболист может быть допущен к тренировочному процессу, если у него проблемы с сердцем?! Талалаев сказал, что в "Локомотиве" все уже давно знали о проблемах с сердцем у этого футболиста. Считаю, что РФС должен внести в регламент серьёзные санкции против клубов за подобные случаи.
Когда полтора года назад умер Ломакин, это прошло новостями в СМИ, но по итогу я так и не увидел, чтобы из-за этого кто-то был наказан или отстранён от должности. Жизнь человека - это не шутки! Не кажется ли вам, что две смерти в одном клубе за полтора года - 18-летнего и 22-летнего парней - это чересчур много? Хочу обратить внимание общественности, РФС и СМИ на преступную халатность, которая привела к такому результату. А отписки "Локомотива", что клуб окажет помощь семье футболиста, выглядят странно с учётом того, что на деле деньги перечисляют сами игроки. "Локомотив" обязан обеспечить семью, потерявшую кормильца. Хотя, безусловно, никакие деньги не помогут вернуть Иннокентия. А ведь он, насколько я знаю, порой даже тренировался с первой командой", - написал Селюк в твиттере.
Напомним, что Самохвалов умер в понедельник от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ломакин скончался в конце ноября или начале декабря 2018 года - сначала он исчез, а затем был найден на берегу реки с признаками переохлаждения.
Не пропустите: Известный аккаунт в инстаграме 433 опубликовал видео Самохвалова, снятое за день до его смерти. | http://soccernews.ru
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