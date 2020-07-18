Селюк недоволен наказанием Кикнадзе за показанный средний палец болельщикам

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал РФС за недостаточно жёсткое наказание генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, показавшего средний палец болельщикам во время матча с "Уфой" (1:1).

Напомним, что комитет РФС по этике в пятницу принял решение оштрафовать функционера на 300 тысяч рублей.

"Комитет по этике создал прецедент, который ударит по РФС. Теперь вы будете видеть средний палец гораздо чаще. И это будет стоить всего лишь 300 000 рублей. Игроков за такое дисквалифицируют на 10 игр - 30% чемпионата. Стыдно, когда комитет по этике не может принимать объективные решения. Позор. В отношениях гендиректор-болельщики через средний палец кто-то должен уйти. Но точно не болельщики. Наказание - отстранение от футбола.

После решения по Кикнадзе предлагаю Федуну, когда он недоволен судейством или решениями РПЛ, показывать всем средний палец или посылать всех. Это ему обойдётся чуть больше, чем 3500 евро. Также это могут позволить себе футболисты. У них достаточно большие зарплаты. Судя по решениям комитета по этике, за 10 000 евро можно даже отжарить кого-то. Например, судью", - написал Селюк в твиттере.

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