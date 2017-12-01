Селюк: Невыход России из этой группы будет уже не просто позором - нужно будет тогда с футболом заканчивать"

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результаты жеребьевки.

"Я тоже рассчитывал на легкую группу для России, у меня была Саудовская Аравия, только вместо Швеции, которую я выбрал, нам достался Египет. Ну это просто…. Египет еле вышел в финал Кубка Африки. Понятно, что уругвайцы - сильная команда, но Египет и Саудовская Аравия - из такой группы Россия должна выходить. Если они не выйдут из этой группы, это будет уже не просто позор - нужно будет тогда с футболом заканчивать" - приводят слова Селюка российские СМИ.

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