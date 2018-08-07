Селюк: "Нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в "Спартак"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк скептически относится к скорому переходу полузащитника Романа Еременко в "Спартак".

"Я думал, что переход Еременко в "Спартак" - это слухи, но сейчас всё серьёзно. Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда, с наибольшим количеством болельщиков, подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодёжи - нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в "Спартак". Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Понимаю, что Трабукки ходит с утра до вечера с Каррерой, но руководство "Спартака", министерство спорта о чём думают?

Сейчас речь идёт о развитии детского спорта, футбола после ЧМ-2018. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков. Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем. Муту или Шалимов, почему их карьера не удалась? Потому что большой клуб никогда не возьмёт к себе такого игрока. Как такое может быть, чтобы такой клуб, за который болеют миллионы россиян, политиков, брал такого игрока. Согласен с Кафельниковым, это такой имиджевый удар по клубу. Иногда надо думать и более широко" - сказал Селюк.

Не пропустите: "Спартак" определился с датой презентации Еременко. | http://soccernews.ru