Селюк: "Нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в "Спартак"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк скептически относится к скорому переходу полузащитника Романа Еременко в "Спартак".
"Я думал, что переход Еременко в "Спартак" - это слухи, но сейчас всё серьёзно. Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда, с наибольшим количеством болельщиков, подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодёжи - нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в "Спартак". Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Понимаю, что Трабукки ходит с утра до вечера с Каррерой, но руководство "Спартака", министерство спорта о чём думают?
Сейчас речь идёт о развитии детского спорта, футбола после ЧМ-2018. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков. Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем. Муту или Шалимов, почему их карьера не удалась? Потому что большой клуб никогда не возьмёт к себе такого игрока. Как такое может быть, чтобы такой клуб, за который болеют миллионы россиян, политиков, брал такого игрока. Согласен с Кафельниковым, это такой имиджевый удар по клубу. Иногда надо думать и более широко" - сказал Селюк.
Не пропустите: "Спартак" определился с датой презентации Еременко. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Барселона" близка к расставанию с Андре Гомешем
-
Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги
-
Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго
-
"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"
-
ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси"
-
"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро
-
ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч
-
1
"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром
-
1
"Барселона" заинтересовалась звездой Серии А
-
"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт
-
Хавбек ПАОКа: "Черчесов - генерал"
-
Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"
-
"Реал" теряет Начо
-
Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока
-
Кройфф возглавил китайскую команду
-
Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"
-
Рио Фердинанд назвал защитника, которого должен купить "Манчестер Юнайтед"
-
ПАОК - "Спартак": прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов
-
ПАОК - "Спартак": где смотреть трансляцию матча
-
Стало известно, когда Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|6
|3
|Уфа
|2
|4
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Оренбург
|2
|3
|7
|Краснодар
|2
|3
|8
|Ахмат
|2
|3
|9
|Анжи
|2
|3
|10
|Динамо Москва
|2
|2
|11
|Локомотив Москва
|2
|2
|12
|ЦСКА Москва
|2
|1
|13
|Крылья Советов
|2
|1
|14
|Арсенал Тула
|2
|1
|15
|Урал
|2
|0
|16
|Енисей Красноярск
|2
|0