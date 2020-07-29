Селюк - о борьбе за Кокорина: "Это соревнования тупого и еще тупее"

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Селюк - о борьбе за Кокорина: "Это соревнования тупого и еще тупее"

Футбольный агент Дмитрий Селюк удивлен тем, что российские клубы борются за нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который выступал за "Сочи" на правах аренды.

"Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. В этом отношении правильно сказал Аршавин. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр, и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что же у нас за чемпионат такой дерьмовый? Ощущение, что у нас трансферы — это соревнования тупого и еще тупее, глупость на глупости", - приводит слова Селюка News.ru.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел 10 матчей за сочинцев и забил семь голов. Контракт форварда с "Зенитом" истекает в конце июля и он станет свободным агентом. Интерес к футболисту проявляют "Динамо", "Локомотив, "Спартак" и "Рубин".

Напомним, что с осени 2018 года по осень 2019 года Кокорин сидел в тюрьме за избиение чиновника Дениса Пака.

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