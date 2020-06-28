Селюк - о голе Смолова "Барселоне": "Хоть в пустые ворота не разучился попадать"

Теги дмитрий селюкфедор смоловсельта виго

Селюк - о голе Смолова "Барселоне": "Хоть в пустые ворота не разучился попадать"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гола игрока "Сельты" Федора Смолова в ворота "Барселоны" (2:2) в матче Ла Лиги.

"Федька хоть в пустые ворота не разучился попадать", - написал Селюк.

Смолов выступает в "Сельте" на правах аренды с января 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что клуб из Виго выкупит права на футболиста.

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