Селюк - о голе Смолова "Барселоне": "Хоть в пустые ворота не разучился попадать"
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гола игрока "Сельты" Федора Смолова в ворота "Барселоны" (2:2) в матче Ла Лиги.
"Федька хоть в пустые ворота не разучился попадать", - написал Селюк.
Смолов выступает в "Сельте" на правах аренды с января 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
Ранее сообщалось, что клуб из Виго выкупит права на футболиста.
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