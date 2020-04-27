Селюк объяснил, почему Николича нельзя назначать главным тренером "Локомотива"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выступил против возможного назначения Марко Николича на пост главного тренера "Локомотива".
"В России не все об этом знают, но Николич был выгнан за расизм из команды в Словении ("Олимпия" из Любляны - примечание Soccernews), где он был дисквалифицирован местной федерацией футбола. В "Локомотиве" играли и играют многие темнокожие футболисты. В нынешнем составе это Эдер, Фарфан, Жоау Мариу, Идову. Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в клубе, за которым стоят железные дороги, которые имеют отношения с разными странами? Я призываю не только руководителя РЖД, но и руководителя РФС обратить на это внимание. Как может быть такое, что российский тренер выигрывает всё, а его меняют на невостребованного скандального серба, который никому не нужен?!" - сказал Селюк.
По данным СМИ, "Локомотив" готов заключить с Николичем двухлетний контракт.
Сейчас "железнодорожников" возглавляет 72-летний Юрий Сёмин, чей контракт с клубом истекает 31 мая.
Не пропустите: В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина. | http://soccernews.ru
главное
-
"Наполи" может продать Лосано из-за трансфера Азмуна
-
"Фигу, Кройфф, Тевес": опубликован рейтинг самых скандальных футбольных трансферов
-
Месси и Роналду разыграли победу в еще одном рейтинге! FourFourTwo определил ТОП-25 футболистов за последние 25 лет - представляем первую десятку
-
"Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"
-
Таблоид Daily Mail составил символическую сборную сезона АПЛ
Лента новостей
-
Роналдиньо поделился впечатлениями от пребывания в тюрьме
-
Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"
-
"Наполи" может продать Лосано из-за трансфера Азмуна
-
В АПЛ могут разрешить делать 5 замен за матч до конца сезона
-
Кессье хочет остаться в "Милане"
-
Козлов: "При Карпине легионеры на тренировках "Спартака" страдали фигнёй"
-
"Ньюкасл" определился с приоритетным вариантом усиления состава
-
"Фигу, Кройфф, Тевес": опубликован рейтинг самых скандальных футбольных трансферов
-
Воспитанник "Спартака": "В 17 лет сам купил Infiniti FX"
-
Месси и Роналду разыграли победу в еще одном рейтинге! FourFourTwo определил ТОП-25 футболистов за последние 25 лет - представляем первую десятку
-
Стало известно, смотрит ли Путин матчи чемпионата Беларуси
-
Верратти: "Футболисты переходят в ПСЖ не из-за денег"
-
Алиев признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире
-
"Спортинг" готовит хитрый ход для подписания хавбека "Локомотива"
-
"Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"
-
Daily Mail назвал лучшего игрока сезона в АПЛ
-
Селюк объяснил, почему Николича нельзя назначать главным тренером "Локомотива"
-
Роббен задумывался о возобновлении карьеры
-
На Виллиана появился ещё один претендент
-
Рыбус оценил вероятность ухода из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20