Селюк объяснил, почему Николича нельзя назначать главным тренером "Локомотива"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выступил против возможного назначения Марко Николича на пост главного тренера "Локомотива".

"В России не все об этом знают, но Николич был выгнан за расизм из команды в Словении ("Олимпия" из Любляны - примечание Soccernews), где он был дисквалифицирован местной федерацией футбола. В "Локомотиве" играли и играют многие темнокожие футболисты. В нынешнем составе это Эдер, Фарфан, Жоау Мариу, Идову. Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в клубе, за которым стоят железные дороги, которые имеют отношения с разными странами? Я призываю не только руководителя РЖД, но и руководителя РФС обратить на это внимание. Как может быть такое, что российский тренер выигрывает всё, а его меняют на невостребованного скандального серба, который никому не нужен?!" - сказал Селюк.

По данным СМИ, "Локомотив" готов заключить с Николичем двухлетний контракт.

Сейчас "железнодорожников" возглавляет 72-летний Юрий Сёмин, чей контракт с клубом истекает 31 мая.

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