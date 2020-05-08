Селюк объяснил, почему обратился в Генпрокуратуру из-за смерти Самохвалова

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих мотивах обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой расследовать обстоятельства смерти 22-летнего воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.

Напомним, что футболист умер 20 апреля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. Его похоронили на одном из столичных кладбищ.

"Если обратиться в Генпрокуратуру через твиттер, то они берут дело на вооружение. Для этого он и существует. Тем более здесь речь идёт о смерти человека. Естественно, мой юрист направит и официальное письмо. Есть те, кто хочет спустить дело на тормозах, пишут, что человек просто был на прогулке. Это не играет роли - Астори из "Фиорентины" вообще спал, когда погиб. Но в Италии уголовное дело подходит к концу, хоть и задержалось из-за коронавируса, и врач сядет, это сто процентов. Гендиректор клуба вообще еле соскочил, всё на врача переложил.

Здесь даже Смородская сказала, что про проблемы Самохвалова знали при ней. Если знали они, то и сейчас должны были. Вина Кикнадзе в том, что он подписал контракт с игроком. Надеюсь, мне не надо объяснять, что я не ловлю на этом хайп. Я хочу помочь людям! Я боюсь, что в России никто не смотрит на здоровье игроков. Надо было отстранить Самохвалова, а в РФС создать реестр футболистов с серьёзными проблемами со здоровьем. Вот когда будет такая база, то дело сдвинется с мёртвой точки, а сейчас всем наплевать. В том, что должны возбудить уголовное дело, нет никаких сомнений. Следственный комитет должен это сделать под надзором прокуратуры. И дело это должны довести до конца, оно должно быть резонансным. Я знаю многих высокопоставленных людей, на мои слова обратят внимание", - заявил Селюк.

Не пропустите: В "Локомотиве" диагностированы два случая заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru