Селюк опроверг информацию о том, что "Барселона" интересуется Миранчуком
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу новости о том, что его бывший клиент Эрик Абидаль, который на данный момент является спортивным директором "Барселоны" прилетел в Москву, чтобы просмотреть хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.
"Орещук, к сожалению, не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву. Точно не смотреть Миранчука, а потому что "Локомотив" вышел на "Барселону" с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях. "Барселона" молодцы, они все делают за деньги. А "Локомотив", к сожалению, за все платит", - сказал Селюк.
Рыночная стоимость Алексея Миранчука оценивается в 14,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14