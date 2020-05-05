Селюк опроверг информацию о том, что "Барселона" интересуется Миранчуком

Теги дмитрий селюкалексей миранчукбарселона

Селюк опроверг информацию о том, что "Барселона" интересуется Миранчуком

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу новости о том, что его бывший клиент Эрик Абидаль, который на данный момент является спортивным директором "Барселоны" прилетел в Москву, чтобы просмотреть хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Орещук, к сожалению, не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву. Точно не смотреть Миранчука, а потому что "Локомотив" вышел на "Барселону" с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях. "Барселона" молодцы, они все делают за деньги. А "Локомотив", к сожалению, за все платит", - сказал Селюк.

Рыночная стоимость Алексея Миранчука оценивается в 14,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" назвала цену на Видаля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей

Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов