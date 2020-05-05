Селюк опроверг информацию о том, что "Барселона" интересуется Миранчуком

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу новости о том, что его бывший клиент Эрик Абидаль, который на данный момент является спортивным директором "Барселоны" прилетел в Москву, чтобы просмотреть хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Орещук, к сожалению, не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву. Точно не смотреть Миранчука, а потому что "Локомотив" вышел на "Барселону" с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях. "Барселона" молодцы, они все делают за деньги. А "Локомотив", к сожалению, за все платит", - сказал Селюк.

Рыночная стоимость Алексея Миранчука оценивается в 14,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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