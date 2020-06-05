Селюк: "Открытого расизма в российском футболе не много, но есть закрытый, особенно в ФНЛ"

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Селюк: "Открытого расизма в российском футболе не много, но есть закрытый, особенно в ФНЛ"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как проявляется расизм в российских клубах.

"Открытого расизма в российском футболе не так много, у меня много игроков играет в РПЛ - никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ. Приглашать игроков-иностранцев и повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели. В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: "Темнокожих к нам в клуб не надо".

Даже тренеры ходили и говорили: "Селюк предлагает игрока, зарплата 1-2 тысячи долларов в месяц". Им отвечали, что не надо и брали 30-летнего россиянина, у которого зарплата в 10-15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдаёт спортивному директору или тренеру. Поэтому парень с зарплатой в 1-2 тысячи никому не интересен, у него нечего взять. На футбол и результат всем всё равно", - заявил агент.

Напомним, что Селюк специализируется на африканских футболистах. Самый известный его клиент - ивуарийский полузащитник Яя Туре.

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