Селюк: "Открытого расизма в российском футболе не много, но есть закрытый, особенно в ФНЛ"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как проявляется расизм в российских клубах.
"Открытого расизма в российском футболе не так много, у меня много игроков играет в РПЛ - никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ. Приглашать игроков-иностранцев и повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели. В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: "Темнокожих к нам в клуб не надо".
Даже тренеры ходили и говорили: "Селюк предлагает игрока, зарплата 1-2 тысячи долларов в месяц". Им отвечали, что не надо и брали 30-летнего россиянина, у которого зарплата в 10-15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдаёт спортивному директору или тренеру. Поэтому парень с зарплатой в 1-2 тысячи никому не интересен, у него нечего взять. На футбол и результат всем всё равно", - заявил агент.
Напомним, что Селюк специализируется на африканских футболистах. Самый известный его клиент - ивуарийский полузащитник Яя Туре.
Не пропустите: Агент Селюк провёл аналогии между дракой Кокорина с Паком и протестами в США. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Роналду перевоплотился в Аладдина ради дня рождения своих детей
-
"Локомотив" нашёл замену Гильерме в "Краснодаре"
-
"Енисей" объявил имя нового главного тренера
-
"Барселона" готовит новое предложение по Лаутаро
-
Киевское "Динамо" выбирает между Сёминым и Ребровым
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"
-
Селюк: "Открытого расизма в российском футболе не много, но есть закрытый, особенно в ФНЛ"
-
"Барселона" назвала диагноз Месси
-
Матчи РПЛ можно проводить без зрителей
-
Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим миллиард долларов
-
Погребняк дал совет Александру Кокорину
-
Стало известно, сколько "Барселона" сможет потратить на летние трансферы
-
Семак высказался о конкурентоспособности "Локомотива" после ухода Сёмина
-
"Милан" намерен сохранить Беннасера
-
2
Месси сможет сыграть с "Мальоркой"
-
Погребняк назвал руководство "Локомотива" вредителями
-
"Ливерпуль" признан самым популярным клубом Великобритании
-
Кавани показал, как косит траву в Уругвае
-
Семак прокомментировал интерес итальянских клубов к Азмуну
-
Неизвестные напали на автобус "Бенфики". Двое футболистов пострадали
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20