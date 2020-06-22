Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко

Теги цска москвавиктор гончаренкодмитрий селюк

Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сделал заявление, в котором рассказал о своём отношении к ЦСКА, а также объяснил критику в адрес главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

Ранее московский клуб "наехал" на агента за его призывы отправить в отставку белорусского специалиста.

"Я человек независимый и незаангажированный. Имею право думать и говорить, что я хочу и в чём разбираюсь. Если бы мои высказывания каждый раз не соответствовали действительности, то меня бы просто никто не читал, не цитировал и не печатал. В данном случае я высказался в отношении Гончаренко, а не клуба. И я высказал свои мысли в связи с отвратительной игрой ЦСКА даже не как агент, а как один из болельщиков клуба, и именно потому, что там играет мой футболист (Седрик Гогуа - примечание Soccernews). Я никогда ничего плохого не делал и не желал клубу, а наоборот всегда старался помочь, о чём знает и генеральный директор Бабаев, и многие другие. Причем за всё, что я делал, я не брал ни одной копейки, в отличие от многих.

Думаю, не только я был разочарован игрой ЦСКА в матче с "Зенитом". Не найдётся ни одного болельщика, кто был бы от неё в восторге. Причём звоночком перед разгромом от "Зенита" была товарищеская игра с "Арсеналом", которую ЦСКА также проиграл, а защиту Гончаренко так и не поменял. Когда почти вся Россия смеётся на тему того, что Дзюба в матче с футболистами ЦСКА почувствовал себя спринтером и обгонял их на виражах, то мои высказывания должны быть в клубе правильно истолкованы.

Что касается "попахивания расизмом", то, безусловно, я не имел в виду клуб ЦСКА. Я прекрасно понимаю, что именно в ЦСКА очень хорошо относятся и относились к темнокожим футболистам. Здесь ранее играли и Думбия, и Муса, и тот же Траоре, и Вагнер Лав, хоть он и темнокожий бразилец. Я ни в коем случае не обвиняю клуб в плохом отношении к темнокожим иностранцам. Но действия тренера вызывают вопросы. Считаю, что футболисты должны выходить на поле на конкурентной основе. Не должно отдаваться предпочтение любимчикам и одним и тем же игрокам, которые, к сожалению, не показывают результат.

Если бы ЦСКА выигрывал, я бы только аплодировал и радовался за них, так как надеялся до игры с "Зенитом", что эта команда будет бороться за Лигу Чемпионов и участвовать в ней. Но с такой игрой, боюсь, даже место в Лиге Европы оказалось под вопросом. Моё интервью, как пожарная система, было направлено на то, чтобы разбудить руководство клуба, возможно, отвлекшееся по разным причинам: в том числе экономические проблемы, коронавирус и так далее.

Хочу напомнить, что меня с ЦСКА связывает давняя дружба. Ещё 20 лет назад, когда ЦСКА приезжал в Голландию, я помогал им организовывать хорошие игры с бельгийскими и голландскими клубами. В то время это было сделать очень сложно. У меня были теплые отношения с Павлом Фёдоровичем Садыриным. До сих пор длится дружба с Валерием Георгиевичем Газзаевым. Первый гол ЦСКА на новом стадионе как в чемпионате России, так и в Лиге Чемпионов забил мой игрок - Ласина Траоре. Многими ребятами, которые играли и играют в ЦСКА, такие как Акинфеев, Игнашевич и братья Березуцкие, реально можно гордиться. Но если у Гончаренко не получается, то для движения клуба вперёд, уж извините, и нужна критика.

Я точно также высказывался против Кикнадзе и Мещерякова, хотя у меня там тоже есть футболист - Борис Ротенберг. Если у меня футболист в команде, я что, должен говорить на чёрное белое? Давайте посмотрим на Линекера, который в Англии ведёт передачи и критикует многие клубы АПЛ и игроков. Или, по-вашему, он должен быть зависимым и не критиковать бывшие команды, избегая правды? Футбол - это эмоции. За это его и любят. Я не мог сдержать эмоций, глядя на такое безобразие, которое творилось на стадионе ЦСКА. И не только я, но и многие болельщики и специалисты, в том числе Грушевский, Пономарев, Газзаев, Масалитин и другие люди, которые неравнодушны к ЦСКА. Эти высказывания должны восприниматься не как нападки, а как анализ фактов.

У нас с ЦСКА хорошие деловые отношения. Я никогда не обманул и не подвёл ЦСКА, как и ЦСКА меня за эти годы. Конфликта я не вижу. И по-прежнему считаю, что Гончаренко должен попрощаться с командой, так как не справился со своей работой. Отношусь к Гинеру, Бабаеву и Мовсесьяну с уважением и желаю ЦСКА оставшиеся семь игр провести так, чтобы зацепиться за Лигу Чемпионов", - сказал Селюк.

Не пропустите: Гончаренко не приехал на собрание ЦСКА на клубной базе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" снова первый в Ла Лиге! Команда Зидана в серой манере обыграла "никакой" "Сосьедад" и достала "Барселону"

"Реал" снова первый в Ла Лиге! Команда Зидана в серой манере обыграла "никакой" "Сосьедад" и достала "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов