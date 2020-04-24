Селюк ответил гендиректору "Локомотива" Кикнадзе

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на заявление генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.

Накануне руководитель московского клуба обвинил агента в неподобающей интерпретации ситуации со смертью воспитанника "железнодорожников" Иннокентия Самохвалова.

Ранее Селюк выразил мнение, что Кикнадзе из-за произошедшего должен быть уволен или отравиться в тюрьму за проявление халатности.

"Я реально удивлён реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии. Когда начинают говорить, что Кикнадзе не имеет отношения к Ломакину, а он по собственному желанию выпил и замёрз, то я хочу сказать, что за любого футболиста, подписавшего контракт, несёт ответственность сам клуб.

И когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя - это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. В своё время я в ЦСКА привёз одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА, тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое. Однозначно, для врача - это тюрьма, для Кикнадзе - или уголовная ответственность, или служебное несоответствие.

Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. Надо говорить не "Позор Селюку", а наоборот - "Спасибо, что вы подняли эту проблему". Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идёт, думаю врач там сядет в тюрьму.

Я бы предложил пригласить на телевидение кардиолога, юриста, следователя и провести круглый стол на эту тему. Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придётся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине", - сказал Селюк.

Напомним, что Самохвалов умер в понедельник от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. В четверг его похоронили на одном из столичных кладбищ.

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