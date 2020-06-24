Селюк ответил Кикнадзе, который назвал его странным человеком

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Селюк ответил Кикнадзе, который назвал его странным человеком

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу слов генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе, который назвал его болтуном и самым странным человеком.

"Кикнадзе больше не надо давать интервью. В них он выглядит клоуном. Просто смешно. Пусть лучше молчит - глядишь, сойдет за умного.

Что касается Бори Ротенберга. По словам Кикнадзе, официально я не имею к Боре никакого отношения. Важно понимать, что со всеми футболистами у меня в первую очередь доверительные отношения. Я представляю интересы Бори. И когда у него весной прошлого года случилась серьезная проблема, именно благодаря мне он переехал в Барселону к лучшему врачу в Европе, который спас его в трудной ситуации. Кстати, после этого весь "Локомотив" стал ездить к врачу, которого я порекомендовал.

Теперь по поводу Гогуа, фамилию которого якобы не помнит Кикнадзе. Если Кикнадзе не помнит и не знает фамилий футболистов из клубов РПЛ, а тем более из таких как ЦСКА, то это в очередной раз доказывает, насколько он далек от футбола. Я уже как-то приводил статистику Гогуа от InStat. Это компания, конкурирующая с Wyscout, где работал Лосюк - прихвостень Кикнадзе. О нем мы еще поговорим. Так вот, согласно этой статистике, Гогуа занимает 4-е место среди всех центральных защитников РПЛ, опережая и Чорлуку, и тем более Мурило, который находится на 28-й позиции и которого так хвалит Кикнадзе.

Кстати, Гогуа знает даже нынешний тренер "Локомотива" Николич. Стать чемпионом Сербии с "Партизаном" Николичу помогли два моих футболиста - как раз Гогуа и Леонардо, забивший 28 голов. Как же Кикнадзе смотрел матчи Николича, если не знает таких вещей про чемпионский сезон своего тренера", - цитирует Селюка Sport24.

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