Селюк поделился воспоминаниями о сорвавшемся трансфере Аршавина в "Барселону"

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Селюк поделился воспоминаниями о сорвавшемся трансфере Аршавина в "Барселону"

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сорвавшемся трансфере экс-игрока Андрея Аршавина из "Зенита" в "Барселону" в 2008 году.

"За день до официального предложения я позвонил Аршавину. Мы сидели вместе с Лапортой и решили ему позвонить. Я передал трубку Лапорте, а сам помогал с переводом.

Лапорта спросил у Андрея - хочет ли он играть за "Барселону", на что получил положительный ответ. После этого никаких сомнений не было, и процесс был запущен. "Барса" предложила Андрею пятилетний контракт. Получал бы он даже больше, чем в "Арсенале".

Все решал непосредственно Миллер. В тот момент Аршавин был символом России и "Зенита". Стоит признать, что Миллер очень красиво ответил "Барселоне", попросив взамен Месси. Аршавин для "Зенита" тогда действительно был, как Лео для "Барселоны". Ответ от "Зенита" пришел буквально через день-два после предложения. После этого стало понятно, что сделки не будет.

Андрея вообще не хотели продавать. Дело было не в деньгах, в тот момент 18 млн евро, за которые его продали в "Арсенал" через полгода, ничего не решали. Если бы они решали, я сам бы доплатил эти 3 миллиона", - сказал Селюк.

Недавно стало известно, что Аршавин стал новым заместителем спортивного директора "Зенита", сменив на это посту Вячеслава Малафеева, который покинул клуб.

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