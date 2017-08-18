Селюк подтвердил интерес "Рубина" к Ротенбергу

Дмитрий Селюк, агент защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны казанского "Рубина".

"Интерес "Рубина" к Борису Ротенбергу - естественное явление. Он играл у Бердыева почти во всех матчах в "Ростове", а многие футболисты "Ростова" переходят в "Рубин". Бердыев изначально не хотел отпускать Ротенберга в "Локомотив", но у Бори семья. Более того, "Ростов" сейчас тоже с удовольствием вернул бы этого футболиста. Есть и две команды из Австрии, которые хотели бы подписать его. Но Боря категорически не хочет уезжать и планирует доиграть в России, а потом, возможно, перейти на должность в клубе в качестве, например, спортивного директора или футбольного функционера" - сказал Селюк.

Ранее сообщалось, что "Рубин" может арендовать 31-летнего Ротенберга, чтобы он мог подменять часто травмирующегося Олега Кузьмина. | http://soccernews.ru