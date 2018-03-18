Селюк: "Пока я спал, Спартак выиграл Лигу Чемпионов, и Адриано забил победный гол в ворота "Барселоны"?"
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что его не впечатляет игра бразильского нападающего "Спартака" Луиса Адриано.
"Не понял, пока я спал, Спартак выиграл Лигу Чемпионов, и Адриано забил победный гол в ворота "Барселоны"? Или сейчас идёт всенародное празднование гола в ворота "Рубина"?
Я не говорил, что Адриано ужасный. Говорил, что цена-качество несопоставимы. Продолжаю это утверждать. Марков из "Тосно" с зарплатой в разы меньше забил больше Адриано в этом сезоне РФПЛ. Чему радуетесь? Эта мнимая радость скрывает провалы в приглашении Петковича и Роши.
Я полностью согласен насчёт Маркова, которого вы все уничтожаете в комментариях. Но даже он забил больше, чем Адриано с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Которая для некоторых пишущих в комментариях "экономистов" - это бесплатно", - написал Селюк в своем твиттере.
В этом сезоне 30-летний Адриано провел за "Спартак" 32 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Не пропустите: Трабукки: "Где Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал Луиса Адриано в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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