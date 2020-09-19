Селюк: "После 2:7 парочка "Твикс" Гунько-Егоров вряд ли уже сможет работать в футболе"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о матче 8-го тура чемпионата России "Краснодара" - "Химки". Подмосковный клуб проиграл со счетом 7:2.

"7:2 - это понос. Две недели назад я сказал, что "Химки" взяли к себе работать двух жуликов: Егорова и Гунько. Они сразу привели Куата, от которого "Оренбург" отказался даже в ФНЛ, Сигневича и Чиди с переломанной ногой. Так они делали бизнес и получали откаты. Сейчас их 100% поменяют, но я думал, что они продержатся хотя бы месяц. Теперь эта парочка "Твикс" вряд ли уже сможет работать в футболе", - цитирует Селюка Sport24.

Отметим, "Химки" за 8 туров не смогли выиграть ни одного матча РПЛ. Команда занимает 15 строчку в турнирной таблице.

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