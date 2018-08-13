Селюк: "Посоветовал бы Дзюбе не идти в "Галатасарай"

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Селюк: "Посоветовал бы Дзюбе не идти в "Галатасарай"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает бессмысленным возможный переход форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в "Галатасарай".

"Возможный переход Дзюбы в "Галатасарай" - это не то же самое, когда говорили про переход Смолова в "Реал", это реальная ситуация. Но зачем это нужно Дзюбе - вот этого не могу понять. У Дзюбы сейчас всенародная любовь в России. Смысла переходить в турецкий чемпионат нет. Хочу сказать, что Дзюба мог бы перейти в английский чемпионат. Это я понимаю. Но идти из "Зенита" в Турцию. Если бы Дзюба был моим футболистом, я бы посоветовал ему не идти туда. Я бы советовал остаться в "Зените". Для начала Дзюбе надо бы стать чемпионом страны. Это немаловажный фактор, который может стимулировать Дзюбу" - сказал Селюк.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" может арендовать 29-летнего Дзюбу на один сезон. 

Также читайте: Турецкий агент прокомментировал возможный переход Дзюбы в "Галатасарай". | http://soccernews.ru

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