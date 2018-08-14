Селюк предложил Дзюбе свои услуги

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил форварду "Зенита" Артёму Дзюбе свои услуги.

Таким образом, Селюк отреагировал на слова футболиста о том, что его переезд в АПЛ не состоялся из-за "кинувшего" агента.

"Артём, обращайся по адресу - и всё будет хорошо. Хотя у тебя и так всё неплохо. Ты - любимец публики и семьи Кокориных" - написал Селюк в своём твиттере.

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