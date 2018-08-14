Селюк предложил Дзюбе свои услуги

Теги артём дзюбазенит санкт-петербургдмитрий селюк

Селюк предложил Дзюбе свои услуги

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил форварду "Зенита" Артёму Дзюбе свои услуги.

Таким образом, Селюк отреагировал на слова футболиста о том, что его переезд в АПЛ не состоялся из-за "кинувшего" агента.

"Артём, обращайся по адресу - и всё будет хорошо. Хотя у тебя и так всё неплохо. Ты - любимец публики и семьи Кокориных" - написал Селюк в своём твиттере.

Не пропустите: Известный фанат "Зенита" назвал Дзюбу чудотворцем. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов