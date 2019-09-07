Селюк призвал болельщиков "Спартака" аплодировать Федуну на каждом домашнем матче

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Селюк призвал болельщиков "Спартака" аплодировать Федуну на каждом домашнем матче

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что фанаты "Спартака" должны быть признательны владельцу клуба Леониду Федуну.

По его словам, бизнесмен сделал для болельщиков "красно-белых" очень важный подарок, построив стадион "Открытие Арена".

"На Федуна выливают очень много, скажем так, плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он построил "Спартаку" стадион за свои деньги, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну", - сказал Селюк.

Напомним, что у "Спартака" до 2014 года не было собственного стадиона.

Федун владеет московским клубом с 2003 года. При нём "народная команда" выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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