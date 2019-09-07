Селюк призвал болельщиков "Спартака" аплодировать Федуну на каждом домашнем матче
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что фанаты "Спартака" должны быть признательны владельцу клуба Леониду Федуну.
По его словам, бизнесмен сделал для болельщиков "красно-белых" очень важный подарок, построив стадион "Открытие Арена".
"На Федуна выливают очень много, скажем так, плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он построил "Спартаку" стадион за свои деньги, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну", - сказал Селюк.
Напомним, что у "Спартака" до 2014 года не было собственного стадиона.
Федун владеет московским клубом с 2003 года. При нём "народная команда" выиграла чемпионат и Суперкубок России.
Не пропустите: "Спартак" объявил об отставке главы медицинского департамента. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборная России опубликовала фото в честь всемирного дня бороды
-
Пике рассказал, как ослушался Вальверде перед началом сезона
-
Венгер сравнил Месси и Салаха
-
"Барселона" ведёт переговоры о возвращении в клуб Пуйоля
-
"Зенит" выплатил вознаграждение первому тренеру Сутормина
-
Канте рассказал, сколько планирует выступать за "Челси"
-
РПЛ с недельным опозданием опубликовала расписание 9-го тура
-
"Рубин" потерпел поражение в товарищеском матче с командой Александра Глеба
-
Капелло усомнился в топ-уровне Лукаку
-
Как Неймар спас Дани Алвеса от гигантского насекомого (видео)
-
Дзюба обратился к болельщикам сборной России
-
1
Жиру: "В футбольном мире сложно объявить о своей гомосексуальности"
-
Гусев - об основном вратаре сборной России: "Тяжело найти замену такой глыбе, как Акинфеев"
-
1
Селюк призвал болельщиков "Спартака" аплодировать Федуну на каждом домашнем матче
-
Президент "Урала" прокомментировал информацию об интересе клуба к Мамаеву
-
Бартомеу не верит, что Месси может уйти из "Барселоны"
-
Дзюба рассказал, чего боятся игроки сборной России
-
Сборная Германии прервала 12-летнюю домашнюю беспроигрышную серию в квалификации Евро
-
Шотландия - Россия: что осталось за кадром (видео)
-
Президент РПЛ высказался о скором освобождении Кокорина и Мамаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4