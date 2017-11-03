Селюк призвал не отвлекать Головина слухами об интересе топ-клубов
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк призвал не отвлекать полузащитника ЦСКА Александра Головина слухами об интересе топ-клубов.
"Не надо забивать Головину голову. То им "Арсенал" интересуется, то "Барселона". Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА есть шанс выйти из группы в Лиге Чемпионов" - сказал Селюк.
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|16
|24
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Арсенал Тула
|15
|20
|9
|Ахмат
|15
|18
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|15
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|16
|15
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|15
|12