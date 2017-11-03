Селюк призвал не отвлекать Головина слухами об интересе топ-клубов

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк призвал не отвлекать полузащитника ЦСКА Александра Головина слухами об интересе топ-клубов.

"Не надо забивать Головину голову. То им "Арсенал" интересуется, то "Барселона". Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА есть шанс выйти из группы в Лиге Чемпионов" - сказал Селюк.

Также читайте: Непомнящий: "Головин способен заиграть в "Барселоне". | http://soccernews.ru