Селюк призвал не отвлекать Головина слухами об интересе топ-клубов

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Селюк призвал не отвлекать Головина слухами об интересе топ-клубов

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк призвал не отвлекать полузащитника ЦСКА Александра Головина слухами об интересе топ-клубов.

"Не надо забивать Головину голову. То им "Арсенал" интересуется, то "Барселона". Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА есть шанс выйти из группы в Лиге Чемпионов" - сказал Селюк.

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