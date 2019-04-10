Селюк: "Про Азмуна всем ясно: он именно тот форвард, который делает результат"

Теги зенит санкт-петербургсердар азмунярослав ракицкийвильмар барриос

Селюк: "Про Азмуна всем ясно: он именно тот форвард, который делает результат"

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает об игроках, которые перешли в "Зенит" это зимой. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Напомним в сине-бело-голубым несколько месяцев назад присоединились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос.

"Если бы не приобрели Азмуна, всё могло бы сложиться по-другому. Да и Ракицкий забивает голы, приносит очки - это прекрасно. Вот он только что забитым мячом не дал приблизиться "Локомотиву". Все три покупки усилили "Зенит". Но я внимательно слежу за питерским клубом и отмечаю, что до сих пор много лишних пассажиров в команде, которых надо убирать в межсезонье. 

Ракицкий тоже совершает ошибки, но он адаптируется, он опытный парень, уже влился в коллектив. Порой новичок стесняется, а Ракицкий не такой. Те же слова могу сказать и о Барриосе, хотя он дороговатый, но всё равно. Он выцарапывает мячи, борется. Про Азмуна и говорить нечего, всем ясно, что Сердар именно тот форвард, который делает результат", - сказал Селюк.

"Зенит" занимает лидирующую позицию в чемпионате России.

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